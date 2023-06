Il naufragio della houseboat: tratto di lago ancora vietato

SESTO CALENDE (Varese)

Il ritorno alla normalità è ancora lontano, il tratto di lago di fronte a Lisanza resta sottoposto all’ordinanza emessa dall’Autorità di bacino che vieta navigazione, ormeggio e stazionamento per le barche dopo la tempesta di sette giorni fa che ha colpito al la "Good…uria", l’imbarcazione dello skipper Claudio Carminati, capovolgendola e affondandola nel tratto di fronte a Lisanza. Il provvedimento è stato richiesto dagli specialisti dei vigili del fuoco, impegnati nel complesso intervento per poter continuare e concludere il recupero del relitto che deve essere riportato a riva ma con l’utilizzo di una gru attesa sul posto. Oggi le operazioni dovrebbero riprendere, una volta a riva l’imbarcazione naufragata sarà sottoposta alle indagini tecniche necessarie per fare chiarezza sulla tragedia e accertare eventuali responsabilità. Al momento indagato per naufragio e omicidio colposo è lo skipper Claudio Carminati, che nel naufragio ha perso la moglie, Anya Bozhkova, una delle vittime insieme all’ex agente del Mossad, l’israeliano Shimoni Erez e i due agenti dell’Intelligence italiana Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi. La "Good…uria" non era solo l’imbarcazione che veniva noleggiata per suggestivi giri sul lago, era anche la casa di Carminati e della moglie.

Rosella Formenti