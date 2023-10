il modello dei balconi

Durante il Milano Fire Summit

è stato illustrato un “assaggio“

di come potrebbero essere

le facciate della Torre dei Moro

una volta completato

il progetto di riqualificazione.

La storica ditta Ponzio, che collabora con lo studio dell’architetto Marco Piva, ha portato al convegno un modello di parapetto realizzato in alluminio, con tecniche innovative. Accanto, l’isolamento in lana di vetro proposto dalla francese Saint Gobain. Novembre sarà un mese importante per l’iter del progetto, perché a breve i residenti sceglieranno il general contractor che si occuperà della realizzazione. L’obiettivo resta quello fissato: concludere la ricostruzione entro il 2026, anno dei Giochi invernali Milano-Cortina.