Il Milan accelera sullo stadio Acquisito il 90% di Sportlifecity

di Alessandra Zanardi

Il Milan in pressing su San Donato per la realizzazione del nuovo stadio. Imprimendo un’accelerata al processo che già da alcuni mesi lo vede dialogare col Comune, il club rossonero ha acquisito Sportlifecity, società proprietaria dell’area San Francesco, dove dovrebbe sorgere l’impianto. In particolare, il Milan ha acquistato il 90% delle quote, lasciando il restante 10% ai vecchi proprietari, il gruppo Cassinari&Partners. E così, dopo mesi di abboccamenti tra i vertici del club sportivo, la classe politica locale e i tecnici del municipio, ora potrebbe aprirsi la strada alla presentazione di un vero e proprio progetto.

Il programma che prevedeva, sull’area San Francesco, la realizzazione di una cittadella dello sport con un’arena da oltre 20mila posti (Sportlifecity, appunto) sembra dunque destinato a lasciare spazio all’alternativa, che contempla invece la costruzione di uno stadio tra i 60 e i 70mila posti, corredato da bar, ristoranti, negozi e perfino un museo del Milan, con una galleria d’immagini e trofei. L’area potrebbe ospitare anche gli uffici del club. Queste, in linea di massima, le intenzioni dei rossoneri, che ancora non hanno depositato rendering e documenti, ma hanno mostrato all’esecutivo sandonatese alcune proiezioni grafiche. L’intento è dunque quello di creare un polo ricettivo che possa essere attrattivo e fruibile durante tutto l’anno, e non solo in concomitanza con le partite giocate "in casa".

Ex sito agricolo dismesso da tempo, il comparto San Francesco si trova tra l’A1 e le tangenziali, alla periferia di San Donato, non lontano dalla linea ferroviaria. Ha un’estensione complessiva di 300mila metri quadrati e, da Pgt, una vocazione sportiva.

"Stadio e strutture accessorie non potrebbero occupare una porzione superiore a 108mila metri quadrati, la superficie già prevista per Sportlifecity. Da questo perimetro sarebbero invece esclusi i parcheggi a corredo dell’impianto – entra nel dettaglio il vicesindaco di San Donato, Carlo Barone –. Aspettiamo il progetto per esprimere tutte le valutazioni del caso. Di certo, se in un primo momento l’interesse del Milan per San Donato poteva rientrare in una strategia per fare pressioni su Milano, ora questo stesso interesse appare più concreto". "L’intento dell’amministrazione comunale resta quello di tenere aperto un canale di comunicazione con la cittadinanza – prosegue Barone – ed esaminare il progetto in ogni dettaglio, comprese la riorganizzazione viabilistica, le compensazioni ambientali e le misure nel segno di una mobilità sostenibile".