Il medico bloccato in Palestina: "Non fate il tifo, scegliete il diritto"

di Federica Pacella

SAN DONATO MILANESE

"Non scegliete di stare con nessuno, perché questa non può essere una questione di tifo. Scegliete di stare, però, con le leggi internazionali e chiedete che sia rispettato il diritto internazionale, che a Gaza viene violato". Dall’altra parte del telefono, a parlare è Issam Mujahed, medico palestinese che da oltre 30 anni, dal 1991, abita Brescia, dove oggi lavora in ospedale, per il Gruppo San Donato. Nelle scorse settimane, Mujahed era tornato a Hebron, in Cisgiordania, a 40 chilometri da Gaza, per trovare la sua famiglia. Sarebbe dovuto tornare a Brescia in questi giorni.

"Per ora non riesco a rientrare – racconta – perché le strade sono pericolose, i confini sono chiusi. Intanto, visto che sono medico, sto aiutando qui i colleghi. Da inizio della settimana scorsa sono morti 60 palestinesi in Cisgiordania, cosa che prima non accadeva. I coloni e l’esercito israeliano sparano anche ai protestanti, nelle strade statali. I coloni circondano i villaggi, sparano sulle persone che sono per strada. C’è paura, angoscia enorme rispetto a quello che sta succedendo e che tutti vediamo come un genocidio a Gaza, un crimine di guerra di Israele".

L’attacco di Hamas però è stato brutale.

"Io sono un medico, le vite le salvo. Nessuno avrebbe voluto arrivare a vedere queste scene, da entrambe le parti, ma era prevedibile che quanto accaduto in questi 16 anni avrebbe portato alla violenza. Quando uccidi il processo di pace, la speranza, come ha fatto Israele, viene fuori la violenza, è normale che Gaza scoppi in questo modo".

Ma ci si aspettava di arrivare ora a questa situazione?

"Erano giorni che arrivavano continue provocazioni dalla parte israeliana (in realtà sabato scorso Hamas ha sconfinato in territorio israeliano per uccidere e rapire civili, ndr). Ma non è possibile pensare di leggere ciò che sta accadendo partendo da sabato, dobbiamo inquadrare l’attacco del 7 ottobre nella storia di questi ultimi anni".

Il dibattito in Italia si sta polarizzando, con l’opinione pubblica divisa su responsabilità e azioni conseguenti.

"Di fronte alle divisione io faccio un appello a tutti. In questi momenti, non bisogna schierarsi con nessuno, solo con le risoluzioni dell’Onu, con la legge internazionale. Perché tagliare cibo e acqua, aiuti sanitari a Gaza adesso è normale, mentre in Ucraina era contro la legge internazionale? Tutti i palestinesi se lo chiedono".