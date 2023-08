Il maltempo di luglio presenta il conto a Bresso: 400mila euro di danni

È di 400mila euro la stima dei danni provocati dal forte maltempo della fine del mese di luglio nei parchi pubblici, sulle scuole cittadine, sulle case popolari e nel centro sportivo comunale. La lista dei lavori e degli interventi per le manutenzioni urgenti, redatta dall’Ufficio tecnico comunale di via Lurani, è davvero lunga: di certo, ad avere la peggio, sotto la forza delle raffiche di vento, è la stata la tensostruttura all’interno dell’impianto sportivo di via Deledda; il cosiddetto "pallone" è stato scoperchiato e reso inagibile, per ripristinarlo ci vorranno circa 150mila euro. Altri 180mila euro, invece, rappresentano la somma di una miriade di danneggiamenti che, per esempio, interessano i plessi scolastici, come le cadute di tettoie, le infiltrazioni d’acqua, gli allagamenti in alcune aule: per queste operazioni nelle scuole, dai nidi alle medie, la cifra si aggira sui 61mila euro. A seguire, il patrimonio arboreo nei parchi, nei giardinetti, nelle aiuole e nelle piazze ha subito gravi conseguenze, tra una dozzina di piante ad alto fusto abbattute e molti rami spezzati: la spesa per gli alberi si aggira sui 45mila euro. Al Parco Renzo Rivolta una panchina è stata addirittura divelta: per ricomprarla la spesa è di poco più di 700 euro. Ma non solo: ai 150mila e ai 180mila di danni devono essere aggiunti i costi di oltre 50mila euro per i vari ripristini del territorio urbano, come i lavori per la rimozione dei grossi ceppi degli alberi caduti, come la robinia sul sagrato della chiesa di via Roma: "Oltre alla lunga lista dei danni, dovremo affrontare le spese per la rimozione di quanto rimane degli alberi, come le radici, rimettendo in sicurezza le aree pubbliche. – conclude il sindaco di Bresso, Simone Cairo – Abbiamo spedito le rendicontazioni previste al governo per le situazioni di emergenza. Ma dovremo a breve fare una Variazione di Bilancio per reperire le coperture economiche necessarie per far fronte alle nuove spese".Giuseppe Nava