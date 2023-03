Il legame indissolubile tra gli Alpini e la città raccontato dai ragazzi

Alpini e città di Cassano d’Adda binomio indissolubile. A un mese dalla 94esima adunata nazionale, in programma a Udine in maggio, i ragazzi delle terze medie raccontano gli alpini con un percorso storico-artistico illustrato in realizzazioni grafiche, documenti e storia sul generale Giuseppe Perrucchetti fondatore delle penne nere. Il lavoro degli studenti è stato esposto in una mostra (nella foto) di due giorni inaugurata nella mattinata di ieri alla presenza del sindaco Fabio Colombo, la giunta comunale, la presidente Aps Simona Merisi e la dirigente scolastica Anna Bonarrigo che plaude al progetto coordinato da Piera De Maestri e Agnese Paloscia: "Ringrazio le professoresse per aver seguito i ragazzi attraverso questo progetto in cui hanno avuto modo di risalire alle radici della storia locale". Ste.Da.