Il legale mette la mani avanti "Così schiviamo cavilli"

Il rischio, sollevato del legale della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, è di non poter utilizzare, in un eventuale processo, elementi che potrebbero emergere dalle analisi del telefono del terzogenito del presidente del Senato. Per questo l’avvocato Stefano Benvenuto chiede che "ogni passo venga compiuto in rispetto anche all’art 68 della Carta costituzionale laddove viene imposta una specifica autorizzazione al fine di procedere ad eventuali sequestri attinenti comunicazioni, conversazioni riguardanti membri del Parlamento". Una mossa per prevenire "qualunque rischio di inutilizzabilità nel processo di merito", vista la matassa intricata con al centro il dispositivo telefonico.

Nei prossimi giorni verrà effettuata la copia forense dello smartphone di La Russa jr. sequestrato perché nella sua "esclusiva disponibilità". Non è stata sequestrata la sim, intestata allo studio legale del presidente del Senato. Per questo passaggio la Procura dovrà chiedere l’autorizzazione al Senato come prevede l’articolo 68 della Costituzione, che sancisce l’immunità parlamentare. Ed è proprio sull’immunità parlamentare che l’avvocato Stefano Benvenuto chiede di fare particolare attenzione, per evitare il rischio di non poter utilizzare elementi che saranno eventualmente trovati.

Un invito alla cautela nelle prossime fasi dell’inchiesta affidata alla pm Rosaria Stagnaro e all’aggiunto Letizia Mannella. Per ricostruire i fatti, una volta eseguita la copia forense del cellulare di Leonardo, si deciderà come procedere definendo delle parole chiave per le ricerche da eseguire sul telefono. Inquirenti e investigatori ritengono di poter ottenere spunti per accertare quanto è accaduto sia durante la serata all’Apophis, il club dove i due giovani un tempo compagni di scuola si sono incontrati la notte fra il 18 e 19 maggio sia nelle ore successive. La ragazza ha messo nero su bianco, di avere "ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L’unico dato certo che posso riferire - è scritto nella querela - è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere". La Russa, invece, ha sempre sostenuto che la scelta di andare a casa sua era "condivisa".

Andrea Gianni