Il gup: risarcire le associazioni anticriminalità

Deve essere "riconosciuta l’importanza" delle associazioni di promozione sociale attive in "quei territori in cui la presenza della mafia plasma la vita dei cittadini che, spesso, vedono come ineluttabile il fenomeno nella zona in cui vivono". Associazioni che "si antepongono" alle cosche mafiose e "che sono latrici di messaggi opposti di sicurezza e di rispetto della legalità e di tutela delle libertà individuali e comunitarie". Lo scrive il gup Anna Calabi nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso settembre, non solo ha inflitto dieci condanne, a pene comprese tra i 4 anni e 8 mesi e i 12 anni e 8 mesi, nel processo al clan della ‘ndrangheta dei Maiolo-Manno, ma ha anche condannato il presunto boss Cosimo Maiolo ed altri "al risarcimento dei danni a favore dell’associazione Wikimafia aps", entrata come parte civile, con 17mila euro pure "a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva". "L’espandersi del fenomeno mafioso - scrive il gup che ha deciso nel rito abbreviato - sul territorio di competenza della cosca Maiolo crea un grave danno alla collettività che si vede costretta a subire le violenze e le intimidazioni". Per questo deve essere "riconosciuto un adeguato risarcimento che, attraverso le pronunce giurisdizionali acquista maggiori visibilità e autorevolezza e operatività su quei territori in cui la presenza della mafia plasma la vita dei cittadini". L’inchiesta, con arresti eseguiti un anno fa nell’indagine coordinata dai pm della Dda Paolo Storari (nella foto) e Stefano Ammendola e condotta dalla Polizia, aveva accertato che il clan avrebbe fornito appoggio nel 2021 ad un candidato sindaco, non eletto, del centrodestra a Pioltello, nel Milanese.