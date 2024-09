"Il grido d’aiuto di noi genitori"

"Mia figlia ha una disabilità grave: non parla, non comunica come gli altri bambini. E ancora aspetta che sia nominata l’insegnante di sostegno. Le insegnanti della classe sono molto brave e ci sono educatrici “di emergenza“. Ma possiamo essere a questo punto, a scuola avviata? Siamo quasi a ottobre. E io non so cosa di preciso mia figlia stia facendo a scuola. Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti". A parlare è Imma Audino, madre di una bimba che frequenta la quarta classe della primaria alla scuola di via Brocchi, al Gallaratese. Nei giorni scorsi ha lanciato una petizione per chiedere "Sostegno dall’inizio dell’anno scolastico" che ha già superato 5mila adesioni. M.V.