Il Giorno e Vanity Fair. Fatti, costume, società: l’informazione moderna

Nel prossimo numero riflettori su Gwyneth Paltrow, intervistata mentre prepara il caffè nella cucina della sua villa sulle colline californiane di Montecito. La conoscete, è quella dove prepara con amore le celebri boyfriend breakfast di Instagram per il produttore televisivo Brad Falchuk, suo marito da sei anni. Gwyneth Paltrow saluterà Hollywood con Marty Supreme – il suo primo ruolo cinematografico significativo in 15 anni –, una commedia ambientata nel mondo del ping pong negli anni ’50, diretta da Josh Safdie. Il protagonista è Timothée Chalamet nei panni di un abile giocatore d’azzardo, mentre Paltrow interpreta la sua amante e la scena di un bacio appassionato tra i due sta già facendo il giro del web.

Nel frattempo, i cinefili sono già in fermento per l’uscita del film il giorno di Natale, una data strategica per i candidati agli Oscar. Nell’intervista rilasciata al magazine, l’attrice racconta del nido vuoto in cui si è ritrovata dopo la partenza dei figli per il college, di quale sia il suo posto nella cultura - dopo essersi consolidata come influencer e leader del pensiero sul benessere alternativo - e del suo attuale rapporto con l’ex marito Chris Martin.

Sulle riprese con Timothee Chalamet sul set del loro prossimo film Marty Supreme: "Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto... davvero tanto. Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. Un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente".

Sull’avere un intimacy coordinator sul set: "Ora esiste una figura chiamata coordinatore di intimità, di cui ignoravo persino l’esistenza. Quando l’intimacy coordinator sul set di Marty Supreme mi ha chiesto se fossi a mio agio con un particolare movimento, le ho risposto: “Tesoro, io vengo da un’epoca in cui ci si spogliava, ci s’infilava nel letto e partiva la telecamera”. Gli abbiamo detto: “Siamo a nostro agio, puoi fare pure un passo indietro”"

Sul movimento #MeToo: "Si, credo abbia funzionato. Da quel che mi risulta, non si organizzano più incontri nelle camere d’albergo o, se ci sono, avvengono sempre in presenza di più persone. Quella bolla è definitivamente scoppiata. Sono sicura che a Hollywood ci siano ancora persone che continuano ad abusare del proprio potere, perché succede ovunque, ma le cose sono certamente cambiate".

