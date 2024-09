Il futuro dell’ospedale in una commissione Il Partito Democratico organizza un banchetto al mercato di Melzo e un sopralluogo in ospedale. Si discute del futuro del nosocomio, con problemi come l'accorpamento dei reparti, il pronto soccorso e la chiusura di reparti come l'ortopedia e la psichiatria. Una commissione si occuperà della situazione, con la partecipazione della direttrice dell'azienda ospedaliera. La segretaria del Pd esprime preoccupazione e la necessità di risposte per i cittadini.