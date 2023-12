Il fronte rossonero. Istruttoria quasi finita. Poi il piano in Giunta

Dai primi abboccamenti col Comune, lo scorso marzo, al recente annuncio del presidente rossonero Paolo Scaroni, che ha ipotizzato l’avvio del cantiere al massimo per i primi mesi del 2025: il progetto dello stadio del Milan a San Donato ha subìto una decisa accelerata. E il 2024 sarà l’anno decisivo per capire se il programma, come sembra, sia davvero destinato a decollare. In Comune è ormai arrivata alle battute finali la fase istruttoria, ossia la disamina della documentazione presentata da Sportlifecity (società partecipata al 90% dal Milan) per la richiesta di una variante urbanistica sull’area San Francesco. Dopo le verifiche di conformità da parte dei tecnici dell’ente, sarà necessario un passaggio in Giunta: l’esecutivo locale dovrà prendere atto della procedibilità del progetto. A quel punto, in parallelo all’iter tecnico-politico che sarà gestito anche attraverso un accordo di programma, verrà avviata una campagna informativa tra la popolazione, per illustrare contenuti e obiettivi del piano urbanistico. Nelle intenzioni, l’impianto sportivo da 72mila posti distribuiti su due anelli sorgerà su un "podium", una struttura rialzata dove troveranno posto anche bar, ristoranti, negozi e un residence.

Ci saranno inoltre un parco tematico per bambini e famiglie (si parla di Legoland), un auditorium da 3mila posti per spettacoli ed eventi culturali e il Museo del Milan, con una galleria d’immagini e cimeli. Sotto il "podium" ci sarà il parcheggio di due piani fuori terra. "Si pensa a una riqualificazione della Cascina San Francesco, oggi dismessa – aggiunge l’assessore alle Opere pubbliche di San Donato Massimiliano Mistretta – che potrebbe ospitare funzioni di supporto agli eventi, ad esempio una biglietteria, ma anche, periodicamente, un mercato a chilometro zero, in linea con quella che un tempo era la vocazione agricola dell’area". L’investimento complessivo si aggira intorno al miliardo di euro: il progetto è pensato per attrarre pubblico sette giorni su sette, non solo in concomitanza delle partite. L’arrivo dello stadio comporterebbe un ripensamento della viabilità e dei trasporti, dall’accesso alle tangenziali fino ai servizi ferroviari. Nei suoi aspetti principali, il programma è stato illustrato ai sindaci del Sud Milano ed è stato anche oggetto di un recente incontro tra il sindaco di San Donato Francesco Squeri e il collega di Milano Giuseppe Sala. Intanto, sul territorio l’idea della stadio continua a dividere l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. In particolare, il comitato "no stadio" prosegue la sua attività di contrasto al progetto attraverso dibattiti pubblici, raccolte di firme e campagne social.

Alessandra Zanardi