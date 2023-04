Il fisioterapista nega "Solo massaggi non ho commesso abusi"

MILANO

"Solo un massaggio nella parte alta del corpo e nessuna violenza sessuale". Così, in sostanza, ha tentato di difendersi, interrogato dal giudice, il fisioterapista di 46 anni finito agli arresti domiciliari lo scorso 21 aprile con l’accusa di abusi nei confronti di una 22enne durante una dimostrazione di un massaggio terapeutico. La giovane, studentessa universitaria, stava svolgendo, infatti, un tirocinio all’ospedale San Giuseppe (struttura non coinvolta nell’indagine), dove il 46enne lavorava giù da alcuni anni. E già in passato aveva avuto probelmi con le pazienti, stando alle testimonianze. L’indagine è coordinata dal pm Alessia Menegazzo e condotta dei carabinieri. Inchiesta nella quale, tra l’altro, si stanno vagliando anche altre dichiarazioni raccolte a verbale per verificare se l’uomo possa aver abusato, nel corso di terapie, anche di altre donne.

Ieri il fisioterapista è stato ascoltato nell’interrogatorio di garanzia dal gip di Milano Angela Minerva, al quale la difesa ha chiesto anche la revoca della misura cautelare. L’indagine è partita dalla denuncia della 22enne, che ha raccontato di essere rimasta "paralizzata dalla paura" mentre subiva quelle violenze. Il fisioterapista era stato pure sospeso dalla sua attività per un mese e poi reintegrato a fine gennaio scorso.

Ieri durante l’interrogatorio ha continuato a negare, dicendo che si trattava solo di massaggi professionali.