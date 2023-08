Il doppio messaggio del sindaco "Facciata già ripulita. Alla milanese"

di Giambattista Anastasio

Il sindaco Giuseppe Sala sceglie il day after per commentare l’imbrattamento del frontone della Galleria Vittorio Emanuele II ad opera di tre graffitari dall’identità ancora ignota. Una volta esauritosi il profluvio di voci, quella del sindaco si avverte giocoforza di più. E Sala decide di rimarcare due messaggi. Il primo coincide col pronto intervento del Comune, che già ieri ha ripulito la scritta sulla facciata: "Alla milanese". Il secondo è un attacco frontale al "tribunale dei social", del quale fanno parte, come ovvio, anche gli esponenti dell’opposizione.

Quella di martedì, secondo il primo cittadino, "non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza. Speriamo vengano individuati rapidamente". Poi l’affondo: "Il tribunale social ha già deciso che: uno, non c’erano controlli e, due, ci vorrà una pena esemplare. Rispetto al punto uno, credo che argomentare sia difficilissimo... semplicemente insieme alla mia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità – assicura Sala –. Sul punto due, una minima conoscenza del Codice Penale fa capire che non sarà così. In ogni caso spetta alla Giustizia decidere. E comunque abbiamo rimesso tutto a posto rapidamente. Alla milanese".

Sì, l’intervento di ripulitura dell’arcata della Galleria è iniziato ieri mattina alle 8. Per tutto il pomeriggio si è proceduto agli ultimi ritocchi, "ma la facciata – annunciavano da Palazzo Marino già alle 15.30 – è stata restituita ai milanesi, alle migliaia di turisti presenti in questi giorni in città, e a piazza Duomo. In accordo con la Soprintendenza – si leggeva sempre nella stessa nota –, il Comune ha scelto il primer adatto e il colore identico a quello della facciata per coprire le tag che ieri deturpavano la parte alta dell’arcata di ingresso. Il lavoro è stato eseguito posizionando un’autoscala che ha consentito agli operatori di arrivare sul punto imbrattato dai vandali. Proseguirà poi il monitoraggio per verificarne l’efficacia anche nel tempo".

Quindi ecco le dichiarazioni della vicesindaco Anna Scavuzzo e degli assessori comunali Marco Granelli (Sicurezza) e Emmanuel Conte (Demanio): "Grazie a chi si è adoperato fin da subito affinché in poche ore le scritte che deturpavano l’ingresso al salotto della città fossero eliminate e il monumento venisse restituito integro ai cittadini e alle migliaia di turisti che ogni giorno transitano da piazza Duomo". L’intervento è stato coordinato dall’area tecnica della direzione Lavori Pubblici del Comune, presenti il Nuir (Nucleo interventi rapidi) e la polizia locale.

Nel frattempo proseguono le indagini proprio da parte della polizia locale, che ha un nucleo specializzato nel contrasto alle bande di graffitari. Dopo aver individuato lo stesso tag (la firma nel mondo delle crew) in una scritta fatta a Tolosa, che aprirebbe una sorta di "pista francese", si attende di visionare i filmati delle telecamere nella speranza di trovarvi elementi utili all’identificazione dei tre writer, che hanno agito a volto coperto. Sulla sommità della Galleria non ci sono occhi elettronici e quindi sono state acquisite le immagini delle telecamere stradali e di quelle delle attività commerciali. Per quanto riguarda i post sui social e nei canali specializzati in graffitismo, si dubita che la banda pubblichi qualcosa nell’immediato, dopo il clamore suscitato dall’azione. La tag di Tolosa è stata individuata in un contenitore che pubblica vari filmati e foto, ma senza che ci siano mai riferimenti precisi.