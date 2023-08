Il dentista sociale tornerà presto a Corsico I sindaci: "Vigiliamo sugli impegni presi"

Scongiurato il pericolo del trasferimento del dentista sociale per due anni ad Arese. Il servizio di ortodonzia a prezzi calmierati e gratis tornerà a Corsico nel giro di pochi mesi. "La mobilitazione di amministratori e cittadini ha dato i suoi frutti – commenta Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco –: abbiamo ottenuto un buon risultato". "Il servizio, dopo i lavori di ristrutturazione dei locali – spiega Salvatore Gattuso, vicesindaco di Cesano –, si stabilirà in via Diaz, a Corsico. Una buona notizia". Condivide anche la vice sindaca di Cusago Maria Giovanna Invernizzi che sottolinea l’importanza "dell’iniziativa congiunta di tutti i comuni che ha aperto un dialogo raggiungendo una soluzione ragionevole". Stesso pensiero di Fabio Bottero, primo cittadino di Trezzano: "Un lavoro di squadra che ha portato un risultato a tutela dei cittadini fragili. Abbiamo cercato soluzioni e collaborazione, chiedendo di non spostare il servizio". Ma non è finita qui: "Vigileremo affinché la proposta venga mantenuta, magari accelerando anche i tempi", conclude il sindaco di Corsico Stefano Ventura.F.G.