Il De Silva prende il largo Cartellone d’eccellenza per il nuovo teatro di Rho

di Roberta Rampini

"Buona la prima!". Anche se in questo caso non siamo di fronte al set di un film o al ciak di un regista, l’espressione è il modo migliore per descrivere la stagione numero zero del teatro civico Roberto de Silva di Rho. Sette mesi vissuti intensamente (è stato inaugurato il 25 novembre), sul palcoscenico 34 eventi, tra prosa danza musica, lirica e iniziative dal territorio. Sulle poltrone 10.611 spettatori. Ora il teatro è pronto ad alzare il sipario sulla nuova stagione.

La prima vera stagione completa, da settembre a maggio 2024, è stata presentata dal pretore artistico, Fiorsidente della Fondazione e diretenzo Grassi. "La presentazione della nuova stagione è un momento fondamentale della vita di un teatro, è una simbolica semina, che farà crescere in scena serate di prosa, danza e concerti: un vero e proprio raccolto d’arte per la città e per il territorio – commenta –. Una ventina di spettacoli dove il teatro di prosa e i recital la fanno da padrone, senza però trascurare la musica; valorizzata da concerti di grande spessore, e la danza, presente con due spettacoli di impatto scenico e coreografico. In cartellone anche tre serate speciali che saranno un omaggio, ricco di stima e affetto, a Giovanni Testori. Autore nato 100 anni fa a Novate Milanese, a pochi chilometri dal nostro teatro". Il primo appuntamento a settembre con una serata gratuita, aperta al pubblico, “Leggere Lolita” tratto dal romanzo di Azar Nafisi, rendering del concerto di Cinzia Spanò e Roberta Di Mario. Tra gli appuntamenti con la musica, il 18 novembre, “Tubular bells vibration”, il capolavoro opera prima del musicista britannico Mike Oldfield interpretato dalla Artchipel Orchestra, con arrangiamenti e direzione di Ferdinando Faraò a 50 anni dalla sua pubblicazione. Doppia anteprima il 21 e 22 dicembre con “Fantozzi, una tragedia” da Paolo Villaggio con Gianni Fantoni, regia Davide Livermore. Cancellato lo scorso febbraio, come promesso, il 13 marzo 2024 l’attore Sergio Castellitto porta sul parco del teatro civico rhodense “Zorro” di Margaret Mazzantini. Un altro volto noto che arriverà in città è Claudio Bisio con “La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo, regia Giorgio Gallione. Il grande Umberto Orsini sarà il il protagonista de “Le memorie di Ivan Karamazov” di Fëdor Dostoevskij, di scena il 7 maggio 2024. Il calendario completo sul sito del Comune. "L’amministrazione comunale ha raccolto con soddisfazione l’interesse del territorio per il teatro De Silva, una realtà che si candidava da subito a essere un simbolo della nostra città – commentano l’assessora al teatro Valentina Giro e il sindaco Andrea Orlandi – oggi possiamo affermare che è una vera fucina della vita culturale della nostra città".