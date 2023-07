Il day after del nubifragio Alberi rimossi e strade liberate "La città sta reagendo bene"

di Annamaria Lazzari

"Mi sento di escludere che ci sia stata una mancanza dal punto di vista della manutenzione. È stato un momento drammatico, ma mi pare che la città sta reagendo bene. Le strade e la rete del trasporto verranno ripristinate in pochi giorni". Lo ha promesso il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Consiglio nazionale del Coni. Nel day after del nubifragio, la situazione del traffico è apparsa in miglioramento. A partire da viale Argonne, epicentro della tempesta. Qui gli specialisti del plotone "pubblica incolumità" del 10° Reggimento genio guastatori di Cremona, in città su richiesta della Prefettura e sotto il coordinamento del comando militare Esercito Lombardia, si sono messi all’opera sin dalle 6 con camion, pale meccaniche ed escavatori per liberare l’asfalto da detriti e arbusti, che, precipitando al suolo, hanno anche accartocciato decine di auto. La viabilità è stata ripristinata su circa 350 metri di carreggiata. I lavori proseguiranno oggi. Non troppo distante, in viale Molise, dove erano caduti un palo della luce e alcuni arbusti, i cavi elettrici sono già stati riallacciati e i rami portati via. Sgomberato pure il marciapiede di piazzale Bologna, dove un enorme tronco aveva sfondato la linea aerea del filobus, ripristinata poi dagli operai. Anche il marciapiedi di via Cadore è "libero", a 24 ore dall’evento estremo. In viale Romagna, a fare le spese del clima impazzito era stato addirittura l’ambulatorio mobile di Emergency, fustigato da un albero. "Il problema che richiede più tempo è sui parchi", ha ammesso il primo cittadino. "Si dice semplificando che in quello di Porta Venezia un albero su dieci è caduto. Non sarà così, ma sono tantissimi gli alberi che devono essere tagliati, ci vorrà tempo". E servirà tempo anche per nuove piantumazioni, che Sala – ha assicurato – ci saranno.

La partita, però, non è solo locale: "Qui c’è un mondo in rapido cambiamento, ci ha messo decine di migliaia di anni ad arrivare da zero a un miliardo di abitanti. Ora siamo 8, tendente ai 9 miliardi. Dobbiamo governare il pianeta". Intanto oggi riapriranno Castello Sforzesco e Padiglione d’arte contemporanea, nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via Palestro. Circa 1.400 le richieste di intervento dopo la burrasca: 600 sono state evase nelle ultime 48 ore. In campo 230 persone tra Protezione civile, militari, vigili del fuoco, addetti al verde, tecnici del Nuir, Amsa, Mm e Atm. Una sessantina i mezzi utilizzati, quattro le aree di stoccaggio di alberi e rami rimossi.