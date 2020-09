I timori per il possibile contagio da Covid stanno mettendo i bastoni tra le ruote anche ai comitati antidiscarica. La volontà di manifestare contro i lavori iniziati lo scorso mese di agosto per la predisposizione dei bacini al conferimento dei rifiuti presso le Cave di Casorezzo, ha dovuto arrendersi davanti ai rischi legati alla diffusione dell’epidemia. Comitati, Amministrazioni comunali e lo stesso Parco del Roccolo hanno preferito la via del silenzio e dei ricorsi accantonando per una volta le tradizionali manifestazioni di piazza.

L’appuntamento a Milano con un presidio di protesta davanti alla sede di Regione Lombardia promosso ieri mattina da un gruppo spontaneo di ecologisti è naufragato davanti alle numerose defezioni per paura dei contagi. Si dovrà dunque dire addio per il momento, alle forme di protesta in presenza di pubblico.

A dirlo con un po’ di amarezza è il Sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi "Organizzare una protesta oppure una manifestazione con tanto di spostamenti sui mezzi pubblici – ha detto - è molto difficile in questo periodo. Questo però non ci farà desistere, adotteremo altre strategie per raggiungere l’obbiettivo di fermare questa discarica". Anche il presidio in via per Busto Garolfo, avamposto dei no-discarica, è deserto da mesi. L’ultimo raduno di massa è stato lo scorso gennaio con il falò di Sant’Antonio poi l’area è diventata nel tempo dominio di sterpaglie e rovi.

Paolo Mattelli