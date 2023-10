Il coraggio di inseguire il talento. Tutti hanno paura: la vita in una tesi: "Da dubbi e scarti si genera futuro"

Galeotta fu la tesi di laurea: Alessio Dolfi e Carlotta Mora si sono conosciuti così, un anno fa, il 26 ottobre del 2022. “Tutti hanno Paura“ è stata la sfida lanciata dai prof dello Ied, ovvero creare una collezione per il brand di Danilo Paura, chiudendo in bellezza il percorso di studi. Lui ha 24 anni e studia Fashion design, lei ne ha 22 e si è specializzata in Accessori. Le loro strade non si erano mai incrociate prima. La coppia di creativi (e coppia nella vita) si laureerà a dicembre ed è stata tra i protagonisti di Fashion Graduate Italia 2023, la sfilata di Piattaforma Sistema Formativo Moda che mostra i talenti emergenti.

"Tutti hanno Paura è un gioco di parole: tutti hanno il brand Paura e tutti noi, giovani in particolare, abbiamo paura di questo futuro che avanza", spiega Alessio. Dall’incertezza e da un’analisi sociologica sono arrivati al "cedimento delle strutture" negli abiti, prendendo spunto dall’architettura brutalista. C’è il concetto di grezzo, c’è la manipolazione dei tessuti che mostra l’azione corrosiva del tempo a richiamare i fenomeni atmosferici. Ci sono gli opposti, che alla fine creano armonia. "I materiali usati sono tutti scarti – sottolinea Carlotta –, abbiamo chiesto alle maison materiali che non usavano perché presentavano difetti di produzione e li abbiamo rivalorizzati. La paura non è più punto debole ma punto di partenza per cambiare le cose, nel nostro piccolo e nel mondo della moda". Come nel gioco-rompicapo cinese, il Tangram, hanno composto, scomposto e ricomposto un nuova figura geometrica. Senza lasciare neppure uno scarto, creando forme nuove. Anche loro due d’altronde hanno sfidato le paure, cambiando strada per inseguire il proprio talento.

Alessio, originario di Castagneto Carducci, si era diplomato in Agraria. "Ero molto legato a quel mondo, da piccolo non avrei mai pensato di “uscirne“ – racconta –, poi dopo il primo esame scritto all’università, che ho superato bene, mi sono bloccato davanti alla porta, prima dell’orale: o adesso o mai più". Ha fatto dietrofront, la moda e il design lo attiravano troppo. E lo attirava Milano, anche e soprattutto quando è "grigia". "Per tre anni ho lavoricchiato per permettermi gli studi - ricorda - una volta approdato qui ho continuato a farlo per non pesare sui miei genitori tra rette e affitto". Anche Carlotta, che abita vicino a Saronno, ha modificato via via percorso per arrivare fin qui: "Alle superiori ho iniziato a studiare Relazioni internazionali, poi Turismo, ma in quarta avevo già in mente lo Ied. E gli Accessori in particolare, un mondo più di nicchia, che ti permette di sbizzarrirti creativamente ma che ha anche regole molto schematiche. Si addice alla mia personalità". Ora studiano e lavorano fianco a fianco, pensando al futuro. "Abbiamo due modi di fare molto diversi, ci completiamo: dove non arrivo io arriva lui e viceversa. Lui è preciso, io gestisco meglio i contatti. Chissà di creare un vero marchio insieme, ma prima serve un po’ di gavetta".