Il consumo di suolo cresce. I Verdi attaccano la Giunta

Il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” edizione 2023 curato del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) indica che a Milano la cementificazione è progredita, invece che regredire, nell’ultimo anno. E in Comune scoppia la polemica tra la Giunta e l’ala ambientalista della maggioranza di centrosinistra.

I numeri. Sul fronte nazionale, il documento mostra che in un anno sono stati consumati altri 77 chilometri quadrati nel 2022, il 10% in più rispetto al 2021, che le città sono troppo calde e impermeabili e che in Italia ci sono sempre meno aree agricole e servizi ecosistemici. Sul fronte milanese, invece, le tabelle del Rapporto mostrano che a Milano, nel confronto tra il 2021 e il 2022, il consumo di suolo è aumentato di 26,01 ettari, il 24% in più, 14,30 metri quadrati su ettaro. Numeri che non convincono il capogruppo di Europa Verde a Palazzo Marino Carlo Monguzzi: "A Milano il consumo di suolo addirittura aumenta. Sommessamente chiedo al sindaco green (Giuseppe Sala, ndr), all’assessora al Verde (Elena Grandi, ndr), ai tre Garanti del verde, del suolo e degli alberi, cosa è successo, visto che nel Piano Aria Clima c’è scritto chiaramente che bisogna diminuire il consumo di suolo". Sul fronte lombardo, infine, sono i consiglieri regionali del Pd Simone Negri e Matteo Piloni ad andare all’attacco: "I dati lombardi sul consumo del suolo sono disastrosi: nel 2022 risultano essere oltre 907,84 gli ettari di suolo consumato in più rispetto al 2021, siamo la prima regione italiana per numero di ettari consumati. E per fortuna abbiamo anche una legge contro il consumo di suolo. Evidentemente una legge che non funziona".

Massimiliano Mingoia