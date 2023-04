Il Comune è Bandiera azzurra 2023 per l’impegno nelle attività sportive

Il Comune di Opera è stato insignito della Bandiera azzurra 2023. Un riconoscimento conferito da Federazione italiana atletica leggera e Anci grazie alla promozione dello sport e dell’attività fisica. "L’impegno e la determinazione nel garantire una migliore qualità di vita per i nostri cittadini, favorendo le politiche pubbliche per la promozione dello sport e dell’attività fisica in ambiente urbano, hanno meritato l’attenzione verso la nostra realtà, che è stata definita "come una tra le aree urbane più significative del Paese per l’approccio e lo sviluppo dei temi cui il progetto Bandiera Azzurra intende dare impulso su tutto il territorio nazionale", spiegano dal Comune. "Un percorso condiviso con i gruppi sportivi che ringraziamo con entusiasmo".