Il commercio spacca il Consiglio Bagarre e polemiche in aula

Consiglio comunale con proteste del pubblico e polemiche quello andato in scena giovedì sera a Cassano.

All’ordine del giorno decisioni di peso da prendere: importante variazione di bilancio e l’approvazione del Dup (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024-2026, ma il presidente del Consiglio comunale Giovanni Albano (Fdi) era assente in aula riducendo così la forza della maggioranza in fase di voto.

C’è poi da registrare la “dissociazione“ dal tavolo della maggioranza del consigliere Giorgio Magni (Lega). Sulla mozione presentata dalla minoranza che mirava ad ottenere un tavolo di confronto sulla nuova viabilità legata alla rigenerazione di via Veneto, l’esponente della Lega, infatti, si è dissociato dalle linee politiche della coalizione di centrodestra: "Questa sera parlo come commerciante quindi, non rappresento il mio gruppo politico ma esprimo le mie idee e quelle dei commercianti. Sono d’accordo sull’aprire un tavolo di confronto con le forze politiche, perché noi (riferimento ai commercianti, ndr) abbiamo delle idee diverse sulla viabilità quindi, mi astengo in questa mozione".

Dichiarazione di voto che sarà poi ignorata perché al momento della votazione il consigliere è uscito dall’aula per conflitto di interesse. I documenti di bilancio sono poi stati approvati, con i soli voti della maggioranza, e la mozione sul tavolo di lavoro per la nuova viabilità in via Veneto bocciata, ma resta l’imbarazzo nella maggioranza per il comportamento assunto dai due consiglieri.

Nel finale dell’assise c’è stato spazio anche anche per una protesta del cassanese Mario Lomini, irritato per la non applicazione dei regolamenti in Consiglio comunale e le mancate comunicazioni:"I cittadini devono essere rispettati e quindi informati con tempestività sui lavori delle commissioni". Invitato ad allontanarsi dall’aula, il pubblico non può esprimersi in Consiglio comunale, in seguito il vice presidente del Consiglio comunale Elena Bornaghi ha di fatto difeso la protesta verbale del cassanese, sollecitando i Consiglieri membri delle commissioni ad una maggiore attenzione alla comunicazione verso i cittadini.

Stefano Dati