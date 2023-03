Il collettivo Cat si sfila dal centrosinistra

"Abbiamo cercato di creare un progetto che andasse oltre la semplice testimonianza. Quando c’è stato un rimescolamento delle carte, abbiamo visto uno spiraglio va anche M5Stelle e Sinistra Italiana". Il campo largo della sinistra, però, a Cologno non solo non decolla ma inizia già a perdere i primi pezzi, dopo mesi di silenzio e immobilismo. Così il Cat, il collettivo di azione territoriale, si sfila. "Abbiamo iniziato un percorso che poteva portare una novità importante nel panorama politico cittadino. Abbiamo creduto fortemente in una proposta alternativa e autonoma dal Pd, altri no ed è per questo tavolo a cui altri erano seduti solo per usarlo come posta per un’altra partita". Cologno Solidale e Democratica chiama a raccolta tutto il centrosinistra, facendo scattare il timer. "Mancano due mesi alle elezioni. Serve uno schieramento ampio e credibile con un programma incentrato sullo sviluppo di sanità e scuola pubblica, tutela dell’ambiente e diritti sociali".

La.La.