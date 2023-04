Il Cio benedice la scelta di Rho per il pattinaggio di velocità

Ieri pomeriggio il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il sindaco Giuseppe Sala, hanno incontrato, nell’ordine, a Palazzo Lombardia e a Palazzo Marino la delegazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con il presidente Thomas Bach, e quello del Coni, Giovanni Malagò, entrambi in visita a Milano per fare il punto sulle Olimpiadi Invernali del 2026.

"Abbiamo spiegato che il lavoro sta procedendo in modo molto celere – ha fatto sapere il governatore lombardo in una nota – evidenziando come da parte di tutti noi ci sia la massima condivisione nelle scelte. La nostra è una squadra che funziona in maniera ottima e il presidente Bach si è dichiarato molto soddisfatto della decisione di individuare Milano come sede della pista Oval, ritenendola un’ottima soluzione. Da parte sua, il presidente ha dimostrato la massima disponibilità a collaborare nel caso si presentassero delle difficoltà".

Del tutto analoghe le parole del sindaco Sala: "Il presidente Bach ha espresso soddisfazione per la scelta di Milano come sede per le gare di speed skating. Da parte nostra abbiamo garantito celerità nel realizzare l’opera. Alla delegazione del CIO – ha proseguito il primo cittadino – ho anche illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del Villaggio Olimpico, del Palasharp e del PalaItalia. Come sempre, quando si tratta di eventi di questo genere, i tempi sono stringenti ma al momento non vediamo reali criticità. Abbiamo comunque accolto con favore l’appoggio manifestato da Bach qualora si presentassero eventuali difficoltà".

Quindi di nuovo Fontana, ancora sulla decisione, maturata martedì nell’ambito del Consiglio d’amministrazione del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026, di non dirottare il pattinaggio di velocità a Torino, riqualificando l’impianto già utilizzato per le Olimpiadi Invernali del 2006, ospitate proprio dal capoluogo piemontese: "Non ho parlato con il governatore del Piemonte, Alberto Ciro – ha risposto ai cronisti il presidente della Regione Lombardia –. Certo, mi dispiace che non possiamo coinvolgere il Piemonte. Ma le un’ulteriore sede per i Giochi Olimpici avrebbe creato problemi". "Le difficoltà – ha aggiunto e concluso il presidente Fontana – sarebbero state anche per i giornalisti, che non possono sdoppiarsi".

Gi.An.