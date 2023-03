Il centrosinistra scende in campo con Luca Ghezzi

Dopo mesi di silenzio, il centrosinistra batte un colpo. A due mesi esatti dalle elezioni amministrative è arrivato ieri l’annuncio ufficiale: a sfidare il sindaco uscente Giacomo Ghilardi sarà Luca Ghezzi (nella foto). Nessun percorso partecipativo per decidere il candidato, esponente di lungo corso del Partito Democratico cittadino: niente primarie interne al partito e nemmeno di coalizione. Una scelta diretta sul 59enne Dem, che già ci aveva provato a fare il candidato sindaco. Nel 2013, infatti, aveva partecipato alle primarie contro l’allora collega di Giunta Siria Trezzi. Ghezzi aveva ottenuto anche l’endorsement di personaggi come Marco Granelli, ma le consultazioni tra gli elettori avevano poi decretato la vittoria con il 51,18% di Trezzi, all’epoca esponente di Sel e poi approdata nei Dem. Oggi Ghezzi è il primo a scendere in campo contro il leghista Ghilardi. E lo fa con una coalizione larghissima, che mette insieme tutte le forze progressiste: Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Lista civica Cinisello Balsamo, Lista civica La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo, Partito Socialista Italiano. "Sono felice di essere il primo candidato ufficialmente in corsa per le prossime elezioni comunali e ringrazio tutti i partiti e le molte realtà cittadine che si sono unite a sostegno della mia candidatura. Una partita importante, da giocare con il cuore per il futuro di Cinisello", ha commentato Ghezzi, che presenterà la sua corsa venerdì in aula consiliare. L’esponente del Pd è stato vicesindaco dal 2009 al 2018. Il primo mandato con Daniela Gasparini e poi lo stesso incarico lo ha ricoperto con Siria Trezzi, il primo cittadino che, insieme al marito Roberto Imberti, a ottobre ha visto la condanna in primo grado per corruzione urbanistica. La.La.