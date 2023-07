"Il centro avrà un nuovo volto Oltre il fiume siamo abbandonati"

All’approvazione del restyling che ridisegna la città del futuro con progetti di rigenerazione del centro grazie a fondi europei e regionali, i residenti di oltre il fiume rispondono con lamentele sulla mancanza di presenza del Comune in quella che hanno definito "la città oltre il ponte dimenticata". Abbandono del verde e preoccupazione sulla sicurezza stradale fanno parte delle rimostranze riportate dal cassanese Tarcisio Legnani, che dalla sua cascina Taranta percorre ogni giorno il tracciato lungo della ciclabile a ridosso della strada Padana ex Ss 11 notando l’avanzare, a suo dire, dell’incuria sulla manutenzione stradale e del verde in quelle zone: " Un tempo l’ingresso della città, come questo che percorro tutti i giorni, era ordinato e ben curato – incalza –; oggi prevale l’abbandono con il catrame sul percorso delle ciclabili mangiato dal verde per l’incuria di chi dovrebbe prendersi cura della manutenzione di queste strade". Il riferimento è alla pista ciclopedonale frutto dei lavori di compensazione per la costruzione dell’autostrada Brebemi che collega il centro con la località Taranta e l’ex cava Brebemi oggi parco Oasi Olimpia. Sicurezza stradale, altro punto dolente: "Le fermate dell’autobus qui in via Treviglio, strada Padana ex Ss11, sono state spostate rendendole, a mio avviso, più pericolose per i passeggeri che scendono e salgono. Mi chiedo se la Giunta conosce le problematiche del territorio per cui sono stati votati ad amministrare". Resta poi ancora da risolvere, fanno sapere i residenti di quella zona, la questione di quegli enormi contenitori di gas, oggi vuoti, ai margini della strada che conduce alla frazione di Cascine San Pietro presenti su terreno comunale che attende una bonifica dagli anni ‘80.

Stefano Dati