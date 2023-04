Il caso dei monopattini in sharing Sala: "Non farei un referendum"

Il sindaco Giuseppe Sala conferma tutte le sue perplessità sulla decisione appena assunta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo: chiudere il servizio dei monopattini in sharing già dal prossimo primo settembre per effetto di un referendum che ha visto un’affluenza pari al 7,46% degli aventi diritto. Una percentuale modesta, troppo modesta secondo Sala, convinto che sul tema sia meglio decida un primo cittadino eletto con la sua maggioranza.

"Sono perplesso – ha fatto sapere il primo cittadino a chi gli chiedeva se avesse intenzione di seguire la stessa strada della parigrado d’Oltralpe –. La settimana scorsa ho incontrato Anne Hidalgo a Parigi e mi ha raccontato di questo referendum, sono perplesso solo su una cosa: il referendum non lo farei se non ho contezza che vanno in tantissimi a votare. Se, invece, vota una così bassa percentuale, mi chiedo: è meglio che a decidere sia una così bassa percentuale di cittadini o l’amministrazione e il sindaco? Tendo a pensare che allora è un tema che dobbiamo affrontare noi. Non so se è giusto per la città lasciare la decisione a meno del 10% dei cittadini. Dopodiché, è evidente che il dibattito c’è, ci penseremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Come anticipato su queste pagine, l’orientamento di Palazzo Marino è quello di rendere più severe le regole dello sharing in free floating in modo da migliorare l’impatto del servizio sulla città, contrastando l’abbandono, la sosta irregolare ma anche la guida spericolata dei mezzi e, quindi, la sicurezza di chi usa i monopattini e degli altri utenti della strada. Ma non sono all’orizzonte referendum o eventuali dietrofront, come è appena accaduto nella Parigi della Hidalgo.

Gi.An.