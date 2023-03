Il Campus dell’innovazione sociale

Ruben

Razzante*

Ritorna in presenza il Social Innovation Campus nella Social Innovation Academy di Mind - Milano Innovation District. La quarta edizione sarà dedicata al tema delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà oggi e domani. “Transition4All: Verso un futuro sostenibile” è il titolo dell’evento. Tutti i contenuti saranno accessibili anche on-line per permettere, come le scorse due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta Italia. Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza è il primo Campus italiano sull’Innovazione Sociale che ha coinvolto nelle sue prime tre edizioni circa 14.000 persone, di cui la metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari. Al Campus lavorano insieme e si confrontano studenti, terzo settore ed economia civile, imprese tecnologiche, finanza, università e centri di ricerca, istituzioni immersi nell’ecosistema Mind per condividere soluzioni innovative, sostenibili e inclusive. L’evento d’apertura, previsto questa mattina alle 10, ben rispecchia lo spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con progetti ad impatto con i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni no-profit e del mondo dell’università e della ricerca. Una ventina gli eventi in programma in modalità ibrida (in presenza e on-line) per condividere best practices nazionali e internazionali e opportunità per giovani generazioni e imprese di impatto sociale. È previsto per giovani studenti e neolaureatineodiplomati un ricco programma di percorsi di co-progettazione e laboratori in presenza e on-line per rafforzare le competenze trasversali necessarie per affrontare le sfide professionali del domani e diventare giovani leader generativi, inventori e innovatori.

* Docente di Diritto dell’informazione

all’Università Cattolica

di Milano