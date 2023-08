Il campanile antico di Milano e l'insegna salvata: "Ecco i nostri tesori"

di Marianna Vazzana

"Il quartiere di Lambrate è particolare, unico. Non è usuale vedere un posto così a Milano: ha mantenuto la sua identità di borgo ma nello stesso tempo è parte della città". Lo spiega Roberto Visigalli, quarantanovenne residente a Lambrate, fotografo appassionato di storia locale, nel consiglio direttivo dell’associazione “Antichi borghi milanesi“ attiva nella promozione dei quartieri e in prima linea per le celebrazioni del centenario dell’annessione a Milano di 11 ex Comuni, avvenuto a dicembre del 1923.

In una passeggiata ideale, quali sono i luoghi da scoprire?

"Arrivando dall’Ortica, il primo monumento che si incontra è la chiesa di San Martino con il campanile del XIV secolo. Curiosamente è collocato nella parte anteriore, perché in origine l’ingresso era in via Console Flaminio. Una bella coincidenza, poi, il fatto che a poca distanza ci sia la sede dei Martinitt, che erano gli orfanelli di Milano, inaugurata a Lambrate il 24 ottobre 1932 alla presenza del re Vittorio Emanuele III, a Milano in occasione della Fiera Campionaria. Coincidenza perché la prima sede era vicina a San Martino di Tours, in zona via Manzoni, in centro. Spostandosi in periferia, i Martinitt hanno ritrovato San Martino. Da vedere, poi, villa Vigoni in via Saccardo, del XV secolo, che ha un’antica torretta ristrutturata. Su via Conte Rosso si prosegue nel cuore di Lambrate inferiore, con la sua Cappelletta del XII secolo".

E c’era pure Lambrate superiore?

"Sì, all’altezza delle vie Dardanoni, Folli e Crescenzago".

Cosa pensa del nuovo progetto di via Folli, con un piano di demolizione?

"Io penso che sarebbe bello rispettare il passato, lasciando anche solo un segno dell’antica architettura o un simbolo. Per contro, a Lambrate ha avuto nuova vita una vecchia insegna".

Quale?

"Quella del “Luna Park“ delle Varesine, che non esiste più. Le parole dell’insegna ora campeggiano in via Ventura e in via Massimiano".

A Lambrate superiore cosa c’era, in passato?

"Molti mulini. Almeno una dozzina, che si servivano dell’acqua del fiume Lambro".