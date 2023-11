Il buio erboso e quei cantieri per le rimozioni

Negri

Tutto bene? Settimana tranquilla? Che si dice? Cena tra vecchi amici. Così da un bel po’ di tempo. Da quando i vecchi amici si sono sentiti amici vecchi e hanno deciso di darsi un mercoledì conviviale, tanto per zavorrare un po’ il tocco del pendolo. “A proposito: è cominciato anche da voi?”. L’ultimo arrivato se ne sta lì in piedi davanti alla tavolata, allargando le braccia: “Scusate il ritardo, dalle mie parti è pieno di deviazioni. Almeno tre chilometri di Pedemontana chiusi al traffico. Asfalto rimosso, anche i terreni attorno... un macello...”. Guardiamo tutti fuori dal rustico finestrone del ristorante: c’è il solito buio verde dei soliti colli nostrani, mistero familiare di un’Adda ancora giovane. Buio erboso. Lontano, su in alto, sbadiglia un lampione solista. Fin troppo normale. “Hanno cominciato l’altro ieri, senza quasi preavviso... hanno fretta di rimuovere tutto”. L’amico adesso si è seduto: “Fanno le cose in grande, tutta la zona a sud di Varese rimossa in meno di un’ora...”. Qualcuno ha appetito? “Io un po’ sì e si fottano quelli delle rimozioni... ma dico, però: cosa ci faranno dopo?”. Non sappiamo che dire, non sappiamo proprio chi siano quelli delle rimozioni e perché stiano aprendo cantieri dappertutto e cosa vogliano fare del paesaggio. E delle nostre stesse vite, poi. Roba da gridare, dar fuori da matto, scendere in piazza. “Ma nessuno straccio di notizia in proposito, niente su internet, niente alla tivù e sui giornali. Eppure succede. E noi siamo qui a cena come se niente fosse e... guardate, guardate: eccoli all’opera anche qui!”. Il buio si increspa, il lampione solista oscilla e si spegne: invisibili macchinari stanno arrotolando il paesaggio come in enormi strisce di stuoia. E a rimozione completata resta come un grigio sterrato lunare, un fondale di teatro in disuso. Ci mettiamo un po’ a svegliarci, al ristorante: la rimozione è solo un racconto di fantascienza inglese, pubblicato su un vecchio e glorioso Urania, di cui abbiamo scordato titolo e autore. Fuori c’è il solito buio verde rassicurante, che non si arrotola. Tra un po’ dovrebbe sorgere addirittura la luna.