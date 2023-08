Il braccio di ferro sui taxi Mobilitazione con adesivo per avere le doppie guide

di Giambattista Anastasio

"Adesso la mobilitazione ha ancora più senso". Ad assicurarlo è Gianfranco Acquaviva. E l’evento spartiacque al quale si riferisce con quell’"adesso" è l’approvazione del decreto Omnibus da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta lunedì sera. Si tratta del decreto che, in sintesi, consentirà al Comune di Milano di aumentare il numero delle licenze taxi senza dover attendere l’autorizzazione della Regione Lombardia. Oggi le licenze sono 4.855, Palazzo Marino, grazie al decreto, potrà bandirne altre 971: fino al 20% in più rispetto al totale. Una soluzione che la categoria non ha mai condiviso e così pure Acquaviva, segretario di T.asso Taxi e delegato di Confartigianato. Da qui lo sprone per intensificare una mobilitazione che ha come obiettivo una soluzione ritenuta non solo alternativa ma pure più efficace rispetto all’aumento delle licenze: "L’istituzione della vera doppia guida, non limitata soltanto ai famigliari dei tassisti".

Acquaviva ha ideato un adesivo da apporre sulle auto bianche per spiegare e promuovere un provvedimento "che il Comune, purtroppo, non ha mai voluto prendere in considerazione". L’adesivo è quello pubblicato in questa pagina: "Ecco la soluzione che serviva – vi si legge –: seconda guida, due turni, due taxi in uno". Ad oggi sono circa 200 i tassisti che hanno aderito alla campagna e che espongono l’adesivo sui loro taxi. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane seguiranno volantinaggi e altre iniziative.

"Chiedo al Comune la disponibilità a testare la seconda guida prima di ricorrere all’aumento delle licenze – dichiara il segretario di T.asso Taxi –. Insieme possiamo usare il tempo che servirà per la conversione del decreto e per la sua definitiva entrata in vigore per mettere a punto un modello Milano che può migliorare per davvero il servizio offerto alla città, tappando i buchi che oggi oggettivamente ci sono, e far da scuola a livello nazionale, senza danneggiare inutilmente la nostra categoria e chi ha contratto debiti per acquistare la licenza. Eccezion fatta per alcuni momenti dell’anno, l’aumento delle licenze finirà per creare un’offerta eccessiva di auto pubbliche e rischia di peggiorare le condizioni di lavoro dei tassisti – spiega Acquaviva –. Le doppie guide, quelle vere, quelle estese anche a chi non ha rapporti di parentela con un tassista, consentono invece di aumentare l’offerta di taxi solo quando e dove serve. E convengono a tutti: al tassista, al suo collaboratore e ai cittadini perché hanno un servizio meglio scandito nell’arco della giornata e dell’anno".

Il Comune ha sempre sottolineato di aver provato a percorrere anche una soluzione alternativa, o comunque complementare, all’aumento delle licenze: quella delle doppie guide famigliari, per l’appunto. Ma il bando ha riscosso solo 91 adesioni, di cui 44 nuove attivazioni e 47 trasformazioni in turno integrativo. Acquaviva, però, è critico: "Il Comune non ha lanciato un bando per seconde guide vere e proprie ma, più semplicemente, ha dato la possibilità ad un famigliare di lavorare su un turno integrativo. Tutti sapevano che una misura simile avrebbe portato risultati modesti".