Il blitz degli studenti: "Non trovate mai soldi per borse e residenze"

Il blitz scatta alle 11 in punto: proprio mentre il rettore Elio Franzini sta svelando la prima pietra del Campus Mind, un gruppetto di universitari di Link-Studenti Indipendenti, Udu e UniSì srotola uno striscione e, senza megafono, urla una lista di problemi all’ordine del giorno: "Le tasse pesano, nelle residenze non ci sono posti, i soldi per le borse di studio non bastano a chi ne ha diritto. Insomma, i soldi li avete trovati solo per Mind", sottolineano dal picchetto, mentre la cerimonia prosegue. "Come UniSì - Uniti a Sinistra siamo sempre stati contrari al progetto di trasferimento a Campus Mind, che oggi vede l’inizio della sua costruzione con la posa della prima pietra - ricordano gli studenti a una manciata di metri dai cantieri dove sorgerà la futura università -. Un progetto che dietro a grandi proclami e frivoli inglesismi nasconde non poche difficoltà per la componente studentesca per quel che concerne la residenzialità, la mobilità, e la creazione di un tessuto sociale coerente all’esperienza universitaria. Tutto questo non fa che rendere ulteriormente più difficile il perseguimento del già martoriato diritto allo studio universitario, considerando anche il notevole impatto dell’operazione sui bilanci di Unimi".

"Ormai ci siamo - dice a margine dell’inaugurazione Benedetto Longobardi, senatore accademico e capogruppo di UniSì -, ma è importante che le rappresentanze studentesche siano coinvolte da qui in avanti perché ci sono aspetti che rimangono problematici". Punto primo: residenze. Sono previsti 1.100 posti letto: "Solo 400 sono dedicate al diritto allo studio. Durante l’ultimo tavolo aperto su Mind abbiamo chiesto quanto potrebbero costare gli altri 700, ma non abbiamo ancora risposte, mentre ci illustravano tutti i servizi che ci saranno. Dalla palestra a una sala prove per la musica. Abbiamo paura che gli affitti volino alle stelle e non siano a portata di studenti". Secondo tema: trasporti e orari delle corse, nel futuro villaggio universitario. "E c’è tutto il tema dei servizi su quest’area che oggi sembra una pista di atterraggio degli aerei". "Una cosa poi non mi è andata giù durante la cerimonia - confessa Longobardi –: la Regione si è vantata di coprire con le borse di studio il 90% degli aventi diritto. Ma è vergognoso che ci siano ancora idonei non beneficiari, non c’è da andar fieri. Sarebbero il 10% se non ci mettesse una pezza la Statale, con fondi propri che potrebbe dedicare ad altri progetti". Saluta con favore l’apertura del primo anno accademico nel Campus Mind la lista Obiettivo Studenti. "Porsi oggi in contrasto con questo progetto è irragionevole – sottolinea Elia Montani, presidente della Conferenza degli studenti e senatore accademico –: permetterà uno sviluppo a livello culturale e scientifico immenso, rispondendo anche alla ricerca di qualità negli spazi e alla piena vocazione dell’università".

Partendo da "un giudizio estremamente positivo" sull’operazione "bisognerà continuare ad attenzionare il piano di servizi per le studentesse e gli studenti, come si sta facendo - continua Montani -. Oltre ai 400 posti letto per il diritto allo studio anche gli altri 700 devono andare a studenti e quindi devono essere a prezzi accessibili". "Sul tema dei trasporti ci sono già in corso interlocuzioni anche per rendere ’urbano’ il biglietto - aggiunge Montani - e dobbiamo ragionare insieme su spazi, biblioteche, servizi e sulle opere ancillari, come punti di ristorazione e mense a prezzi calmierati".

"La sfida, che parte da ora ed è già cominciata negli organi, è rendere questo campus a misura di studenti - conclude -. Ma sono certo che darà un valore aggiunto alla nostra università, rendendola ancora più attrattiva".

Si.Ba.