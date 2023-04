Il 25 Aprile una festa di e per tutti

Paola Severini

Melograni

Gentile signora,martedì sarà il 25 aprile,festa degli italiani e della nostra libertà. Sono 78 anni (anzi ufficialmente è dal ‘49) che si festeggia questo giorno speciale. Io sono nato proprio il 25 aprile di 81 anni fa e quindi non posso ricordare QUEL primo 25 aprile milanese ma ne ricordo molti altri,con la mia città ,e piazza Duomo,piena di gente festante.Ricordo anche alcuni 25 aprile difficili,per esempio durante i cosiddetti anni di piombo,e ricordo pure un corteo durante il quale l’allora sindaco Letizia Moratti fu contestata.Come sarà secondo lei questo prossimo 25 aprile? Leggo e sento tante posizioni discordanti rispetto alle manifestazioni che sono previste…e lei cosa farà?Come lo racconterà (se lo racconterà) perché di lei mi fido e soprattutto so che saprà interpretare avvenimenti e scrive la verità,non soltanto le opinioni. Mario S.

Caro nonno Mario,grazie per la sua attenzione e soprattutto per le aspettative. Spero di essere all’altezza dei suoi desideri e della fiducia che ripone in me.Il “mio” 25 aprile sarà’ più possibile “nostro”e tenterò di ascoltare tutte le voci,perché sono convinta che la Liberazione sia la festa di tutti. Io credo che,rispetto a questo attuale governo,se davvero Giorgia Meloni vuole trasformare la sua compagine in un partito conservatore liberale e convintamente europeista,il 25 aprile 2023 può rappresentare lo spartiacque tra passato e futuro.Come martedì verrà festeggiato lo capiremo soltanto mercoledì 26,ma nulla ci impedisce di sperare che vada così.Alle 17 avremo in radiorai Grparlamento una serie di ospiti speciali che racconteranno quanto importante sia questo giorno per la storia del nostro Paese.Da Luciano Violante a Mirella Serri,da Marco de Paolis a Corrado Ocone,da Giuseppe Parlato a Pierluigi Castagnetti e molti molti altri. Perché il 25 aprile è davvero di tutti. Mi scriva invece come lo vivrà lei e ci risentiremo domenica prossima 30 maggio,vigilia di un’altra importante ricorrenza”la festa del lavoro.

