Il 15 deraglia e si schianta sull’albero Feriti tramviere e cinque passeggere

Le condizioni della cabina di guida, semidistrutta, lasciano chiaramente immaginare la violenza dell’impatto contro il tronco e allo stesso tempo fanno pensare al grave rischio corso dal conducente del mezzo pubblico, che per fortuna se l’è cavata soltanto con qualche contusione e un passaggio in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Detto dello scampato pericolo, per lui e per gli altri passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo, resta da capire cosa abbia provocato lo sviamento dai binari di un tram della linea 15, che poco dopo le 15.30 di ieri è deragliato all’angolo tra piazza Abbiategrasso e via Medeghino mentre stava percorrendo la tratta Rozzano-Duomo verso il centro, andando poi a sbattere contro un albero.

L’urto ha provocato un effetto a catena: i rami hanno travolto il pantografo che alimenta i mezzi che viaggiano nella direzione opposta e ne hanno generato la successiva caduta su una macchina di passaggio in quel momento; l’automobilista non ha riportato conseguenze. Oltre al conducente del mezzo pubblico, i sanitari di Areu, arrivati in via Medeghino con un’auto medica e diverse ambulanze, hanno soccorso anche cinque passeggere di età compresa tra 40 e 80 anni: la più anziana è stata trasportata in codice giallo al Policlinico, mentre le altre quattro sono state accompagnate in codice verde tra i pronto soccorso di San Carlo e Humanitas. Particolarmente complicate le operazioni di spostamento del tram e di riparazione della linea elettrica aerea, che fino a ieri sera erano ancora in corso e che probabilmente si protrarranno anche nella giornata di oggi. Il percorso rimasto sguarnito è stato subito coperto da Atm con autobus sostitutivi, che hanno fatto la spola tra Rozzano e Porta Lodovica e viceversa. In via Medeghino sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agronomi del Comune per valutare la stabilità delle piante coinvolte nell’incidente. La ricostruzione della dinamica e l’individuazione delle cause spettano agli agenti del Radiomobile della polizia locale, che dovranno attendere la completa rimozione del mezzo per effettuare i rilievi sui binari, che in quel tratto di via Medeghino corrono protetti dai cordoli di uno spartitraffico alberato centrale, con le due carreggiate per le auto sui lati.

Sin dai primi minuti è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli; e di conseguenza restano almeno due ipotesi da prendere in considerazione per spiegare l’episodio. La prima: la presenza di un oggetto sulle rotaie, finito lì accidentalmente o lasciato da qualcuno di proposito. La seconda: un problema tecnico. Un aiuto all’inchiesta dei ghisa potrebbe arrivare dalla testimonianza del tramviere: non è escluso che si sia accorto all’ultimo del pericolo, ma che non sia riuscito a evitarlo.

Nicola Palma