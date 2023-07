II grido d’allarme dei commercianti "Dehors e merci, servono due milioni"

di Annamaria Lazzari

Dopo il disastro si contano i danni. Quelli alle attività commerciali milanesi provocati dal nubifragio "apocalittico" di martedì, da una prima stima di Confcommercio, ammontano almeno a 2 milioni di euro. "I danni maggiori – ha spiegato il segretario generale Marco Barbieri – riguardano le strutture esterne dei negozi: dehors, ombrelloni e arredi esterni. Molti imprenditori hanno segnalato allagamenti e danni alla merce in magazzino. E problemi anche su consegne e logistica per via dell’interruzione su alcune strade". Divelte le unità esterne degli impianti di condizionamento come è accaduto all’art bar "Le Biciclette". "Voglio avere sul tavolo un piano che ci porterà ad una situazione spero normalizzata entro fine agosto" ha spiegato il sindaco Beppe Sala. Ci vorrà almeno un mese per risollevare la città. La situazione è a macchia di leopardo: il platano atterrato sulla facciata dell’hotel Domenichino è stato portato via mentre il bagolaro caduto sul dehors del "Dwelling Café" ieri era ancora lì. Dei 168 milioni di euro calcolati da Regione Lombardia per i danni, 77,3 milioni riguardano il comparto pubblico, 91,4 quello privato. Ma la cifra è in difetto: manca il conto preciso per Milano.