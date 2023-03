Ignora l’alt Prima la fuga poi lo schianto

Momenti di panico ieri, poco dopo mezzogiorno nel cuore della città, quando un’auto con a bordo quattro persone - fra cui una donna e un bambino - non ha rispettato l’alt imposto dalla polizia locale fuggendo. Una fuga che ha attraversato il centro cittadino ed è terminata con un incidente. Momenti di tensione vissuti da decine di rozzanesi che hanno notato quell’auto con a bordo - verosimilmente - delle persone che avevano messo a segno furti in appartamento, tentare di sfuggire alle forze dell’ordine. Ecco il racconto di un testimone: "A bordo dell’auto c’erano due uomini e una donna con un bambino di circa 3-4 anni, certamente rom, stavano fuggendo da un posto di blocco con unità cinofila della nostra locale in viale Liguria.

Poco dopo hanno cercato di superare una macchina ferma che attendeva di parcheggiare davanti ai negozi scontrandosi inevitabilmente anche con la macchina che procedeva in senso opposto". Nell’incidente fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Diversamente ci sono danni a cose e all’auto centrata durante la fuga. I quattro a bordo dell’auto sono scesi e si sono dati alla fuga a piedi. Un cittadino è riuscito a fermare uno dei fuggitivi, nei pressi del centro culturale Cascina Grande. Sono stati momenti molto concitati. L’uomo è stato trattenuto fino all’arrivo degli agenti quando è scaturita una colluttazione. È stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso indagini per capire se il quartetto, con il piccolo al seguito, sia responsabile di furti avvenuti in zona e se l’auto sulla quale viaggiavano fosse regolare. Per questo gli agenti della polizia locale stanno anche visionando le telecamere dei vari circuiti di videosorveglianza cittadini.

Massimiliano Saggese