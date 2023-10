I diplomati dello Ied fanno sfilare le loro collezioni uomo, donna e genderless: “Ecco il futuro della moda”

Milano – Hanno fatto sfilare in passerella i loro modelli come i “colleghi” già affermati. Sono gli studenti diplomati in Fashion Design dello Ied (Istituto europeo del Design) di Milano che oggi, giovedì 26 ottobre, hanno svelato gli abiti delle loro capsule collection uomo, donna e genderless.

La sfilata con le collezioni realizzate dagli studenti dello Ied

"Le collezioni – dice lo Ied – sono una fotografia dello stato attuale della moda, una visione personale ma filtrata dai cambiamenti che si avvicendano nella vita di ogni individuo. Al centro di ogni progetto ritroviamo sempre la persona: l’abito si aggiunge, affianca il singolo, lo veste ma il focus resta sempre la sua interiorità. Un invito che si apre anche al sistema moda a rallentare e a seguire la naturale scansione del tempo, che una produzione sostenibile richiederebbe”.

Franco Pamiro

Sulla passerella allestita nei locali di Base, hanno sfilato la collezione Aìre di Matteo Rossellini, Animata Materia di Dorotea Oddo, Chrysalis di Daria Gastaldi, Eilèmá di Analisa Corvace, (E)STASI di Zineb Sannak, Fragile di Annarita Biava, Natural Rhapsody di Susy Zhang e Jieru Yang, Stain di Angelica Siddi, Tutti hanno paura di Alessio Dolfi e Carlotta Mora, Vitruviana di Maria Chiara Sorbino.