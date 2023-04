Ied e il design Ecocentrico "Il futuro campus in vitro"

di Simona Ballatore

"Ecco il laboratorio in vitro che miniaturizza quello che sarà l’Istituto Europeo di Design del futuro", Riccardo Balbo, direttore accademico del Gruppo Ied, lo presenta così. Siamo nei capannoni dell’ex Macello di Porta Vittoria, in quello che diventerà il futuro campus Ied. "Uno spazio di distruzione della vita diventa spazio di costruzione di nuova vita. Una catena di smontaggio diventa una catena di montaggio del futuro". Quell’area, rimasta congelata per anni, in realtà ha continuato a crescere: la natura ha riconquistato i suoi spazi, c’è un boschetto, ci sono le lepri. Alcuni edifici sono crollati, altri sono rimasti in piedi. Così, per questo esperimento in vitro dello Ied che sarà, gli studenti - veri protagonisti - e i prof si sono interrogati su ecocene e antropocene e hanno dato vita al progetto Ecocentrico. Dove “eco“ è declinato nell’equilibrio uomo e ambiente. Non solo per la settimana col design sotto i riflettori: per i prossimi cinque anni almeno quello sarà il tema da svolgere. "Ecco quindi il rapporto uomo ambiente ma anche i temi dell’inclusione, della transdisciplinarietà, della democrazia, della rigenerazione urbana secondo Ied - continua Balbo -. Non sarà un campus chiuso, blindato, ma una grande nuvola di plancton, con le nostre scuole in relazione con il mondo, che affrontano temi sociali. E non è certo un caso che Alcova quest’anno abbia deciso di venire qui". In quello che per il direttore accademico dello Ied è "un luogo pazzesco", che già parlerebbe da solo, senza installazioni e (fuori)saloni. "Quante riflessioni si possono fare da qui? Poi, a seconda di quello che inserisci, aggiungi elementi per pensare". Elementi di una ricerca che vede gli studenti Ied al centro, e che coinvolge grandi e piccini in laboratori visivi, sonori, materici, interattivi. Si fa scuola. Il progetto è nato dalla collaborazione con Giacimenti Urbani, associazione che si occupa di riduzione dello spreco di risorse e dell’attivazione di percorsi di economia circolare dal basso.

Nel cuore dell’installazione una grande yurta geodetica chiamata yurta show, spazio espositivo con contenuti fotografici, audio, video e multimediali accanto a una seconda yurta work, che cresce con le produzioni anche del pubblico, tra arazzi di carta e palle di terra, prodotte con stampanti 3D, portatrici di semi e piante da disseminare nell’area dell’ex Macello, mappata nel laboratorio Studi visuali urbani. E poi “Ridu-Ripa-Riu-Ric: Breve, manuale per andare in malora“ un laboratorio performativo per esplorare il paesaggio urbano facendo attenzione alle tracce materiali. Le yurte sono fabbricate con i listelli in legno impiegati nell’allestimento dell’edizione 2022 del Fuorisalone, per mostrare le potenzialità del riutilizzo, anche nel design.