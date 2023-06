Idrostar, qui si vince anche quando si perde E Chiara a 11 anni esordisce in campionato

di Francesca Grillo

In questa squadra di calcio femminile si vince anche quando si perde. Un grande insegnamento che dirigenti e allenatori infondono alle giovani calciatrici dell’Idrostar. Sono ragazzine di età diverse, dagli 11 ai 16 anni, ma le differenze non si notano: qui si respira la più genuina sorellanza e chi è in difficoltà trova sempre una mano tesa. Anche quella delle calciatrici più grandi, della prima squadra che gioca in Eccellenza regionale, guidata da mister Lorenzo Francesco Caligaris, un mentore anche per le più piccole, guidate da Cristiano Chefa. Le giocatrici più grandi sono un esempio per le giovani che giocano nelle categorie Allieve e Ragazze.

"È una grande famiglia", sorride la dirigente Sofia La Pila, un po’ una sorella maggiore per queste giovanissime che hanno trovato un punto di riferimento non solo calcistico, ma anche di affetto e confidenza. Insomma, all’interno della sezione femminile di calcio dell’Idrostar vince lo stare insieme, l’agonismo senza cattiveria. Proprio per celebrare il merito, l’impegno sportivo e l’amicizia in campo, la società ha organizzato una premiazione per le giovani, emozionate dall’evento a sorpresa. Ognuna ha ricevuto una medaglia, consegnata dal vice sindaco Salvatore Gattuso, e i complimenti per "il comportamento in campo, per la determinazione dentro e fuori lo spogliatoio", sottolinea il direttore sportivo Massimiliano Spica. A coordinare l’evento, un momento di condivisione anche con le famiglie delle calciatrici, c’era il preparatore portieri Domenico Salvatico che ha sottolineato "l’importanza di premiare ogni giocatrice. Qui il talento viene valorizzato, si cerca di portare a casa con impegno ogni partita, ma l’insegnamento più importante è che vince chi merita, chi si comporta bene, chi aiuta gli altri, chi si mette a disposizione, chi fa squadra". Le calciatrici si sono prese gli applausi di tutti, a partire dal presidente dell’Idrostar Ettore Leporatti che ha ribadito l’impegno della società nel valorizzare il calcio femminile, ormai settore che spopola. Tanta sportività, ma anche tanto talento tra le giovani.

Un premio speciale è stato consegnato a Eva, campionessa di fair play e amicizia, e a Chiara Salvatico che tra i pali ha dimostrato il suo valore: a soli 11 anni è la calciatrice più giovane d’Italia ad aver esordito in una partita di campionato (amichevole, vestendo la maglia della prima squadra). "Il più grande insegnamento che vogliamo dare a queste ragazze – dicono in coro dirigenti, mister e preparatori – è di inseguire i propri sogni, rispettando sempre quelli degli altri".