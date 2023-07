Idroscalo di Segrate, "Mare dei Milanesi" contro il caldo, tuffi, giochi d'acqua e surf

Il “mare dei milanesi” unica spiaggia contro Caronte. L’Idroscalo ieri è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di milanesi in fuga dal cemento delle città e a caccia di un momento di relax al riparo dall’ondata di calore che ha reso la metropoli invivibile. In molti si sono portati asciugamani e sedie per prendere la tintarella, c’è chi ha fatto qualche tuffo in acqua e chi ne ha approfittato per fare attività sportiva. Parco molto affollato dunque ma per fortuna senza grossi problemi. Particolarmente apprezzato, vista la canicola, sono stati i giochi d’acqua. Tra questi il “wake paradise“ dove si può fare surf in diversi modi. Per esempio attaccati a ganci e trainati con da motoscafi ma una sorta di funivia. E i più audaci amanti delle onde, grazie alla piscina semisommersa dove l’acqua è mossa artificialmente, hanno potuto esibirsi in vere e proprie evoluzioni sulla tavola. Ovviamente non sono mancati i canoisti che avevano a disposizione i circa tre chilometri di lago. Molto gettonati anche i chioschi presenti nel parco e i bar. Insomma una domenica di vacanza a poca distanza dal centro di Miano. Mas.Sag.