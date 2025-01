Idraulici trovano nei cantieri. Contabili, serve esperienza

Idraulico, 3 posti. Requisiti: esperienza maturata nella professione. Mansione: idraulico per diversi cantieri in Palazzolo e paesi limitrofi. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Palazzolo. Candidature: inviare il cv in formato pdf, specificando il numero dell’offerta (40141), a c.marziano@petrarcasrl.it e per conoscenza a idopalazzolo@provincia.brescia.it

Tecnico contabile, 1 posto. Requisiti: diploma di area contabile, minimo 3 anni di esperienza presso studi professionali, buona conoscenza gestionali di studio, applicativi web e produttività individuale. Mansione: gestione telefonica/online della relazione con i clienti, contabilità ordinaria e/o semplificata (aziende e partite Iva), registrazione fatture acquisti/vendite, prima nota, liquidazione Iva, gestione posizioni Inps, adempimenti fiscali fino al bilancio (escluso). Contratto: tempo determinato 5/6 mesi finalizzato a indeterminato. Sede di lavoro: Sarezzo. Candidature: inviare curriculum a c.casella@studiomensi.it ed in copia a idosarezzo@provincia.brescia.it indicando codice fiscale e numero offerta (40135)