Identità e riconoscenza . Un murale racconta la città

Ettore Silva, Giovanni Frova, Gianna e Ada Rusconi e altri ancora prendono forma sul muro di via Meani. Da un progetto educativo sono nate un’opera d’arte e una mostra permanente sulla storia di Cinisello. Su un pezzo di cinta di Villa Ghirlanda Silva l’artista Marco Ceroli, insieme a un gruppo di studenti, ha realizzato un murale con i volti dei personaggi che fanno parte dello sviluppo della città. "L’idea è che sia il muro stesso a lasciare intravedere i lineamenti dei protagonisti ritratti, immaginando che la storia stessa dell’operato di questi personaggi emerga dai muri della città così da sviluppare una riflessione condivisa", ha spiegato Ceroli. L’opera, finanziata dal Comune, rientra nel progetto educativo Forme e modi dell’abitare sostenibile - La piazza delle memorie con il Consorzio cooperativo edificatore cinesellese, che ha l’obiettivo di contribuire all’educazione al patrimonio culturale e naturale facendo conoscere la vita e le azioni di alcuni illustri personaggi che hanno contribuito alla valorizzazione del territorio e al benessere dei cinisellesi. "Dalla mano di uno street artist e dallo sguardo di giovani studenti abbiamo inaugurato una creazione da proporre alla vista di tutti. Dall’impegno corale nasce insomma un’opera che arriverà ai cinisellesi di domani per raccontare cosa è stata e cos’è la nostra città", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. Sono stati coinvolti i bambini e i ragazzi di 17 classi degli istituti Zandonai, Costa, Garibaldi e Marconi, che si sono prima documentati e poi hanno portato quanto appreso in iniziative di rinnovamento e valorizzazione del territorio, passando dalla ricerca all’azione. "Con questo lavoro prosegue il progetto interdisciplinare voluto dal Comune per valorizzare la storia cittadina attraverso linguaggi moderni dell’arte, come i murales, che tanto piacciono ai giovani - hanno concluso gli assessori all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli e alla Cultura Daniela Maggi -. Un altro muro di Cinisello viene valorizzato da una creazione artistica che coinvolge gli studenti per far conoscere il passato e le personalità della nostra città".