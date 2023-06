Id al Kabir celebrata a Cologno Monzese, il sindaco Zanelli e il presidente Cocciro partecipano

Il parco Berlinguer è tornato a essere la location della celebrazione di Id al Kabir, la Festa del Sacrificio della tradizione musulmana, che si rifà all’episodio che vede Dio mettere alla prova la fede di Abramo, chiedendogli di uccidere suo figlio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Stefano Zanelli, in fascia tricolore, e il presidente del consiglio comunale Giovanni Cocciro. Circa 200 fedeli della comunità islamica colognese si sono ritrovati nell’area verde, sotto gli occhi della polizia locale, come per le manifestazioni di massa.

Il parco è stato messo a disposizione dal Comune come fece Angelo Rocchi nel 2021 con la fine del Ramadan, spaccando in due la maggioranza di centrodestra dell’epoca. "La vostra festa non è solo il sacrificio di un animale, ma anche un momento di preghiera intensa per i fedeli e un’occasione per scambiarsi doni e riunirsi in famiglia. Un po’ come accade per i cristiani a Pasqua quando si celebra la Resurrezione di Cristo, che si è sacrificato per la salvezza degli esseri umani", ha commentato Cocciro. In città non sono mancate le polemiche per la partecipazione e la concessione dello spazio pubblico da parte dell’amministrazione. "Come dice spesso Papa Francesco, siamo tutti figli di un Dio unico – ha concluso Cocciro –. Ringrazio la comunità islamica per questo momento di preghiera e riflessione. Un momento che sottolinea l’importanza della fraternità, dell’amicizia, della condivisione e della pace. Valori che sono e vogliamo che siano di riferimento nella vita della nostra città e che dobbiamo tutelare sempre".

Sul finire della campagna elettorale, la "questione islamica" si era fatta particolarmente sentire. Zanelli era stato accusato di voler realizzare una moschea. Del resto, in città un luogo simile manca dopo che nel 2021 era stata chiusa quella abusiva di via Rossini, dove in un capannone industriale si riunivano centinaia di fedeli. Zanelli aveva smontato le insinuazioni il giorno stesso in cui era diventato sindaco. "Anche volendo il Comune non può costruire una moschea. Diverso è non consentire a una comunità di praticare la propria confessione religiosa: questo lo vieta anche la Costituzione".

Laura Lana