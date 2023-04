I sindaci, lo studente, le stragi La memoria resistente di Milano

Il murale dei sindaci antifascisti, una targa in una scuola per l’ex studente espulso in quanto ebreo e morto da partigiano, la mostra al Castello Sforzesco sulle stragi compiute dai nazisti insieme a fascisti autoctoni su militari e popolazione italiana dopo l’Armistizio, le visite a tema al Memoriale della Shoah, ex binario sotterraneo della Stazione Centrale dal quale partivano i treni per i campi di sterminio, le cerimonie dell’Anpi nei quartieri e il corteo grande, con partenza martedì alle 14.30 da corso Venezia. Milano, la più grande città medaglia d’oro della Resistenza dietro la Linea Gotica, nel 78 esimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dal ventennio abbondante di dittatura fascista precedente ricorda ancora bene da che parte si collocano, rispetto al fascismo, la Repubblica che è venuta dopo e la nostra Costituzione. Il programma degli eventi e delle cerimonie per il 25 Aprile è sul sito internet del Comune (www.comune.milano.it).

Un programma su più giorni, già lunedì sera alle 20.30 in Sala Verdi c’è il primo dei due concerti del Conservatorio di Milano (l’altro in Sala Puccini, alle 11 del 25 Aprile). Invece mercoledì 26 alle 11.30, in via Lupetta vicino alla Statale, sarà scoperto un murale realizzato dal collettivo artistico Orticanoodles, dedicato a cinque "ribelli" al regime nazifascista divenuti poi sindaci di Milano: Antonio Greppi (primo cittadino dal 1945 al 1951), Virgilio Ferrari (1951-1961), Gino Cassinis (1961-1964), Pietro Bucalossi (1964-1967) e Aldo Aniasi (1967-1976).

E giovedì alle 10, all’Istituto Moreschi di via San Michele del Carso, sarà scoperta una targa in memoria di Giorgio Latis, che da quella scuola fu espulso nel 1938 insieme a tutti gli altri studenti e docenti ebrei dagli istituti di ogni ordine e grado in forza del Regio decreto 1390 "per la difesa della razza", pietra miliare nel compendio delle leggi razziste volute e fatte dalla dittatura fascista di Benito Mussolini. Giorgio, rimasto solo dopo la deportazione di tutta la sua famiglia, si unì alla Resistenza (nome di battaglia “Albertino”) e morì a Torino, fucilato durante un’azione per la quale si era offerto volontario all’alba dell’insurrezione della città.

Il Memoriale della Shoah, martedì, concentrerà sulla Resistenza e sul movimento di Liberazione le visite guidate in programma alle 10, alle 11, alle 11.30, alle 12.30 e alle 14 (iscrizioni scrivendo a [email protected]). E poi c’è la mostra, già inaugurata nella Sala dei Pilastri del Castello, che documenta con foto, video, narrazioni orali e schede storiche le stragi di italiani, civili, militari e antifascisti, compiute dai nazisti insieme a fascisti italiani tra il 1943 e il 1945. Giulia Bonezzi