"I Servizi russi hanno aiutato Uss a evadere"

Se in Italia siamo ancora all’ipotesi investigativa, per quanto verosimile, in Russia gli attivisti anti-Putin la danno già come certezza: per uno di loro, Vladimir Osechkin, sono stati i Servizi segreti di Mosca a pianificare e portare a termine l’evasione di Artem Uss, l’imprenditore quarantenne sparito da Basiglio a 24 ore dal via libera della Corte d’Appello alla sua estradizione negli Stati Uniti. "Abbiamo ricevuto informazioni da whistleblowers (gole profonde, ndr) nei servizi di intelligence: Uss è stato fatto scappare con l’aiuto di agenti russi", la sintesi delle affermazioni di Osechkin, secondo l’agenzia Bloomberg. Che sia vero oppure no, l’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova e della Compagnia di Corsico, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, si sta concentrando anche sul "secondo livello", vale a dire sulle persone che avrebbero assoldato e diretto i cinque-sei operativi che materialmente hanno portato Uss fuori dall’Italia, verosimilmente via terra attraverso la frontiera slovena.

Ed è a questo punto che potrebbero comparire figure legate agli 007 del Cremlino. Una vicenda che somiglia sempre di più a una spy story e che presenta una serie di punti da chiarire. A cominciare dal numero di persone che erano state autorizzate a far visita al quarantenne nella casa affittata a Borgo Vione: oltre ai suoi legali e all’interprete, in quell’abitazione sarebbero entrati esponenti di spicco della diplomazia russa in Italia e un fantomatico tuttofare bulgaro che si occupava di Uss nei periodi di assenza della moglie. Stando a quanto ricostruito, il russo era arrivato in Italia il 14 ottobre, in compagnia della donna. Le manette sono scattate tre giorni dopo, poco prima dell’imbarco per un volo diretto in patria con scalo a Istanbul.

Nicola Palma