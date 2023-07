I servizi Asma "promossi" dai milanesi

Amsa ha tentato di sondare il giudizio dei milanesi sul servizio di raccolta rifiuti. E risulterebbe promossa con una valutazione media del 7,5 su una scala da 1 a 10. "Oltre il 95% dei cittadini intervistati – fa sapere la stessa Amsa che ha condotto l’indagine – si è dichiarato soddisfatto e quasi uno su due (47%) ha dato un voto compreso tra 8 e 10".

L’indagine è stata realizzata attraverso interviste telefoniche su un campione di oltre 4mila persone domiciliate in 40 diversi quartieri di Milano. Il “target“ è costituito da maggiorenni che all’interno dei nuclei familiari si occupano più spesso del conferimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali, con una quota di interviste riservata a residenti non italiani e un’altra quota alla fascia di età compresa tra 18 e 44 anni. "Il servizio più apprezzato di Amsa si conferma il sistema di raccolta differenziata “porta a porta“, con una valutazione media pari a 7,9 e una elevata omogeneità di gradimento in tutti i quartieri", si legge nella nota diffusa dall’azienda.

Milano si conferma tra le metropoli più virtuose in Europa con una percentuale di raccolta differenziata del 63% circa. "Nel dettaglio, il 95% degli intervistati si dichiara soddisfatto rispetto alla chiarezza della comunicazione sulla raccolta differenziata e il 92% apprezza l’adeguatezza e la comodità degli orari di raccolta, entrambi gli aspetti con una valutazione media di 7,8", fa sapere Amsa. Tra i rifiuti che generano più dubbi, i materiali misti come i cartoni per bevande e alimenti. Più di un milanese su 6 afferma di aver usufruito del ritiro dei rifiuti ingombranti (8,26 valutazione media). Molto apprezzate le riciclerie usate dal 15% degli intervistati (voto 8,3). "La pulizia stradale ha ricevuto, con una percentuale di soddisfatti dell’88,9%, una valutazione media pari a 7,25". Nel dettaglio, più gradita la pulizia delle aree di mercato (7,6), durante eo dopo manifestazioni (7,4), delle aree verdi (7,4) e gioco (7,3) e lo svuotamento dei cestoni (7,3).