I ritardi dei treni, la resilienza e il sogno di modelli urbanistici diversi

Facendo un paio di calcoli, nelle scorse settimane credo di aver compiuto 35 anni di pendolarismo (60 km per due volte al giorno). Prima per l’università, poi per il lavoro. Tanti anni fa la parola resilienza non esisteva: ho imparato a praticarla "grazie" a ritardi, soppressioni e scioperi. Tanta lettura, un po’ di lavoro (connessione permettendo), qualche amicizia. Chi ha un tragitto lungo può fare tante cose perché di solito un posto libero lo trova. Ma si torna a casa la sera tardi: questo non va bene. Sarà mai possibile invertire il trend pensando ad attività decentrate, rinvigorendo periferie e paesi, non permettendo a Milano di inglobare tutto e di trattenere i nostri figli? Forse urge ripensare i modelli urbanistici e la collocazione delle sedi di lavoro … Sogno?

Paolo Costa, Comerio (Varese)

Frase di Shakespeare: "Ogni volta che che lo riterrai opportuno, accendi un sogno e lascialo bruciare in te". Come non condividere il sogno acceso dall’amico Paolo, pendolare di lungo corso e di provata resilienza? La grande città che si "apre" alle periferie, i centri della provincia, le persone che ci vivono, anziani che hanno diritto alla vicinanza di servizi alla persona opportunamente decentrati, giovani preparati, con alle spalle brillanti percorsi di studio e di formazione. Forse tutto questo è sogno. Forse è utopia. Ma c’è qualcosa che potrebbe mediare fra sogno e utopia: si chiama volontà politica. E forse esiste anche lo strumento per attuare un grande progetto: è la città metropolitana. E anche oltre, se vogliamo, perché quella della nostra regione è una realtà fatta di profonde differenze ma anche di grandi compatibilità economiche, sociali e (perché no?) umane.

