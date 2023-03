I rifiuti da problema a risorsa: biogas, ghiaia e “materie seconde“

La seconda vita del rifiuto e l’economia circolare, le sfide della sostenibilità e quelle della raccolta differenziata, un po’ di numeri e, in chiusura, un richiamo all’etica del lavoro e della responsabilità. Buon compleanno Cem, le celebrazioni per i 50 anni della corazzata dei servizi ambientali di Cavenago Brianza che raggruppa 70 Comuni si sono aperte allo Spazio Sfera di Bussero, con una “conference“ cui hanno partecipato i protagonisti aziendali, decine e decine di sindaci e amministratori comunali, società partners e relatori d’eccezione: fra loro il docente della Bocconi Francesco Bertolini, Barbara Meggetto presidente di Legambiente Lombardia, e il teologo e docente Vito Mancuso. Quest’ultimo protagonista di una emozionante “lectio magistralis“, fra storia, etimologia e filosofia, su lavoro e libertà, disciplina e coscienza, responsabilità, etica e tecnica. Ad aprire l’incontro i saluti di Massimo Vadori sindaco di Bussero, di Massimo Pelti e Alberto Fulgione, rispettivamente direttore e presidente di Cem, del neo assessore regionale ad ambiente e clima Giorgio Maione. Quella di Cem "è una storia lunga – dice Fulgione – fatta di innovazione continua e di crescita da parte di una società pubblica che ha sempre puntato alla qualità del servizio. Ma dobbiamo dire grazie anche a un territorio che ha risposto positivamente a ogni spinta innovativa". Qualche numero. Dal 1994 a oggi Cem ha raccolto oltre 1,4 milioni di tonnellate di umido e scarti vegetali producendo circa 7,8 milioni di metri cubi di biogas. Dall’avvio del servizio sono state raccolte oltre 230mila tonnellate di terre da spazzamento, diventate ghiaia per il 97,63%. In 15 anni si è evitato l’invio in discarica di oltre 160mila tonnellate di materiale. E poi il multipak: dal 2010 al 2022 l’utility dell’est Milanese ha recuperato oltre 16mila tonnellate di acciaio; oltre 2.500 di alluminio; 130mila di plastiche e oltre 4.500 di Tetrapak. Monica Autunno