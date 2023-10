I ragazzi dell’artistico De Nicola incontrano gli ospiti della Rsa

L’arte resta al centro delle Residenze del Sole non solo con le attività e le gite proposte agli anziani, ospiti nella Rsa, ma anche per favorire l’incontro intergenerazionale. Così, la struttura ha inaugurato uno spazio che servirà a portare bellezza, ma anche per riannodare i legami tra nonni e giovani. Il progetto ha visto come protagonisti gli studenti del liceo artistico Enrico De Nicola di Sesto San Giovanni. "Volevamo creare uno spazio in cui giovani e anziani, studenti e nonni possano confrontarsi, ascoltarsi e arricchirsi vicendevolmente – ha spiegato la presidente delle Residenze Gianfranca Duca -. Questo è un grandissimo progetto intergenerazionale per trovare un terreno comune di comprensione reciproca e rispettosa". La collaborazione con gli studenti del liceo sestese ha permesso la realizzazione di un coloratissimo e allegro murale nel terrazzo del primo piano, ma non solo. Nella Rsa è nata infatti anche una vera e propria galleria d’arte con 19 quadri, sempre a tema floreale, che sono stati affissi al piano terra e al primo piano della struttura. A partecipare alla creazione di questo spazio è stata anche la pittrice Eddi Pettenò che ha donato due opere. "Un vero ringraziamento a tutti i soggetti che hanno dato vita a questo bel programma. Ci è stato mostrato un mix generazionale, per mettersi in gioco, attraverso un murale realizzato sotto l’occhio attento degli ospiti della Rsa", ha commentato l’assessore alla Centralità della persona Riccardo Visentin. Le Residenze del Sole festeggiano i vent’anni di fondazione. In occasione di questo traguardo, sabato sarà organizzato il convegno scientifico Dialoghi di cura: nella struttura di via Bernini, dalle 9 alle 14, si discuterà di ricerca e innovazione nell’assistenza degli anziani.La.La.