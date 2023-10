I ragazzi del baskin sono senza campo

I ragazzi disabili del basket sono rimasti senza campo a causa dei ritardi sui lavori del Palanenni. Ora sono costretti a giocare a Siziano che per loro non è una cosa agevole. Quella della carenza di strutture sportive a Opera è una problematica che va avanti da molto tempo. Nonostante sul territorio ve ne siano diverse e alcune anche nuove, ma mai entrate in funzione, i disagi per chi pratica sport sono molteplici. Complice il maltempo che aveva danneggiato il Palanenni e altre palestre e la burocrazia che ancora non consegna ai cittadini il palazzetto dello sport praticamente ultimato e fermo ai box da tre anni, i ragazzi disabili del basket sono rimasti senza campo e hanno dovuto trovarne uno fuori Opera. "Con estremo rammarico che ci vediamo costretti ad andare a giocare altrove. Per la stagione 20232024 non c’è alcun tipo di garanzia da parte dell’amministrazione comunale in merito alle tempistiche sul Palanenni, struttura danneggiata dalla grandine di luglio 2021 e non ancora rimessa in funzione - spiega Daniele Bignamini, portavoce della Spartani Baskin Opera -. La scorsa stagione, grazie agli sforzi dell’Asd Città di Opera e alla collaborazione delle squadre di basket siamo riusciti a tamponare il disagio. Quest’anno la polisportiva Operese si è trovata nella condizione di non poter concedere spazi. Sfortunatamente, le promesse non mantenute causano per la stagione un problema molto grave e l’unica soluzione che abbiamo trovato, senza l’aiuto del Comune, è di appoggiarci a una società esterna in un altro paese della provincia di Pavia con un esborso che, ancora una volta, peserà sulle famiglie degli atleti iscritti". Città di Opera non ha potuto concedere uno spazio alla Baskin Opera perché ha l’obbligo per contratto di erogare il servizio comunale sul territorio (pena la perdita della gestione degli impianti). Avrebbe potuto se avesse ottenuto risposta affermativa alla richiesta di modificare il contratto, ma non è arrivata nessuna autorizzazione.

Massimiliano Saggese